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Специализированный следственный суд создан в Актобе

31 Июля 2018 14:06 180
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Специализированный следственный суд создан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд  создан в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

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Новый суд рассматривает материалы о санкционированных негласных следственных действиях, жалобы на действия или бездействия, решения дознавателей, органа дознания, следователя и прокурора, а также все материалы о санкционировании.

В состав спецсуда входят председатель, двое судей и специалисты канцелярии.

Председателем специализированного следственного суда города Актобе с освобождением от должности председателя Мартукского райсуда назначен Максат Дуйсен, судьей суда назначен Асхат Абдиров, ранее занимавший должность председателя Айтекебийского райсуда.

Следственный суд расположен в Актобе по улице К. Рыскулбекова, 49 А. 

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Суды,
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Автор:

Самал Ендибаева

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