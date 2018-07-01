Специализированный следственный суд создан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд создан в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Новый суд рассматривает материалы о санкционированных негласных следственных действиях, жалобы на действия или бездействия, решения дознавателей, органа дознания, следователя и прокурора, а также все материалы о санкционировании.

В состав спецсуда входят председатель, двое судей и специалисты канцелярии.

Председателем специализированного следственного суда города Актобе с освобождением от должности председателя Мартукского райсуда назначен Максат Дуйсен, судьей суда назначен Асхат Абдиров, ранее занимавший должность председателя Айтекебийского райсуда.

Следственный суд расположен в Актобе по улице К. Рыскулбекова, 49 А.