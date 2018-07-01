Специализированный следственный суд создан в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд создан в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Новый суд рассматривает материалы о санкционированных негласных следственных действиях, жалобы на действия или бездействия, решения дознавателей, органа дознания, следователя и прокурора, а также все материалы о санкционировании.
В состав спецсуда входят председатель, двое судей и специалисты канцелярии.
Председателем специализированного следственного суда города Актобе с освобождением от должности председателя Мартукского райсуда назначен Максат Дуйсен, судьей суда назначен Асхат Абдиров, ранее занимавший должность председателя Айтекебийского райсуда.
Следственный суд расположен в Актобе по улице К. Рыскулбекова, 49 А.
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