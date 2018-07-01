Специализированный следственный суд открылся в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане открылся Специализированный межрайонный следственный суд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского суда.
«Следственным судом будут рассматриваться вопросы санкционирования действий следственных органов, связанных с ограничением прав граждан, санкционирование мер пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, залога в отношении подозреваемых лиц, санкционирование ряда негласных следственных действий, жалобы участников процесса на решения и действия (бездействие) органов уголовного преследования, прокуратуры», говорится в сообщении.
Обращения граждане могут подать как в письменном, так и в электронном виде через сервис «Судебный кабинет».
Специализированный межрайонный следственный суд расположен по адресу: улица Сауран, 32, блок А, 2 этаж. Контактные телефоны: 55-42-35, 55-42-37.
В пресс-службе напомнили, что указ Президента РК о создании специализированного межрайонного следственного суда Астаны вышел в начале этого года.
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