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Специалисты МФЦА рассказали о финансах и инвестициях студентам Шымкента

2 Октября 2018 17:00 194
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Специалисты МФЦА рассказали о финансах и инвестициях студентам Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках международной недели инвесторов- 2018 Шымкент посетили эксперты Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Они провели лекцию для студентов Южно-Казахстанского государственного университета. Цель выездного семинара - повысить финансовую и инвестиционную грамотность населения и вовлечь молодое поколение в экономические процессы государства. Спикерами мероприятия выступили специалисты в области финансовых услуг, финансовых технологий, зеленых и исламских облигаций, а также инвестирования на рынке ценных бумаг.

«Основная задача - объяснить, чем занимается МФЦА, понять преимущества и возможности центра. МФЦА - это платформа, где действуют свои специальные законы. К примеру, у нас есть биржа, которая занимается листингом ценных бумаг. В этом году в рамках поручения Главы государства планируется приватизация национальных компаний, где будет осуществляться листинг ценных бумаг. Таким образом, мы привлекаем инвесторов в Казахстан, и они инвестируют, покупают акции. Это один метод. Другой - это привлечение компаний из разных стран, они приезжают, регистрируются в МФЦА и осуществляют бизнес», - рассказал директор юридического департамента МФЦА Нуржан Косбаев.

Специалисты МФЦА рассказали о финансах и инвестициях студентам Шымкента

Помимо Шымкента в рамках недели инвесторов сотрудники МФЦА посетят ряд городов Казахстана, среди которых Костанай и Усть-Каменогорск.

   
Специалисты МФЦА рассказали о финансах и инвестициях студентам Шымкента 
Специалисты МФЦА рассказали о финансах и инвестициях студентам Шымкента 

 

 

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Ключевые слова: Экономика, Шымкент,
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Автор:

Сайра Амантаева

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