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Специалистов по организации выставок и ярмарок будут готовить в Таджикистане

19 Июля 2018 10:32 457
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Специалистов по организации выставок и ярмарок будут готовить в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В вузах Таджикистана будут введены дисциплины по основам организации и проведения выставок, ярмарок и конгрессных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ховар.

«Во всем мире сфера организации выставок и ярмарок день ото дня активно развивается, что является действующим механизмом, способствующим развитию и расширению экономических, торговых, научно-технических и гуманитарных отношений. Но для этого необходимы квалифицированные специалисты, которые выполняют основную организационную работу», - сказал председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид на пресс-конференции по итогам деятельности за первое полугодие текущего года. 

«В этой связи я обращался в Правительство, чтобы в трех вузах страны - Таджикском национальном университете, Таджикском государственном университете коммерции и  Финансово-экономическом университете Таджикистана ввели учебные дисциплины по основам организации и проведения выставок, ярмарок,  конгрессных мероприятий, бизнес-форумов, ВхВ, а также секционных встреч. В результате мы получили соответствующее Постановление. Мы долгое время работали над сбором теоретических материалов для проведения занятий, которые уже представлены руководству названных вузов», - отметил он.

Было отмечено, что за отчётный период Торгово-промышленной палатой было проведено 27 ярмарок, 20 из которых - в Душанбе.

«В этом году у нас есть  возможность содействовать участию 328 отечественных предпринимателей в ярмарках и выставках за границей, чтобы они  могли наладить деловые контакты, предоставить свои возможности, ознакомиться с опытом иностранных партнёров, а также закупать необходимый товар», - резюмировал председатель ТПП РТ.

 

 

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Ключевые слова: Таджикистан,
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