Специалистов из 500 самых прибыльных компаний мира пригласят на госслужбу в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил активнее привлекать на госслужбу профессионалов с западным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целесообразно рассмотреть возможность внеконкурсного назначения компетентных и талантливых специалистов через Национальную комиссию по кадровой политике. Это говорит о том, что мы больше будем вовлекать профессионалов с западным образованием из частного сектора на госслужбу. Прежде всего, речь идет о специалистах, имеющих за плечами опыт работы в компаниях из списка Fortune 500 и обладателей степени PhD топовых университетов мира», - сообщил Алик Шпекбаев, выступая на заседании коллегии агентства.

По его словам, важным направлением видится планомерное внедрение стратегического HR-планирования. «Простыми словами, это правильное соотношение количества и качества кадров в контексте реализации государственных задач», - уточнил он.

Отдельно Алик Шпекбаев остановился на проекте «Өзгерістерді өзіңнен баста», который агентство ведет в рамках программы «Рухани Жаңғыру». «Подходы по «разморозке» сознания госслужащих требуют кардинального пересмотра. Почему бы к этой работе не подключить уполномоченных по этике, как ключевых агентов перемен? Ведь именно этичность - краеугольный камень службы, ориентированной на граждан», - заключил он.

Fortune Global 500 - ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, критерием составления которого служит выручка компании. Выпускается американским деловым журналом Fortune с 1955 года. Список составляется ежегодно и демонстрирует наиболее крупных корпоративных игроков, тем самым позволяя оценить экономическое развитие и тенденции рынков.