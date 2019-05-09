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Специалиста из команды Макгрегора нанял Геннадий Головкин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) продолжил обновлять состав своей команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
После смены тренера - вместо Абеля Санчеса пришел Джонатон Бэнкс - он обзавелся и новым диетологом: теперь с GGG работает Джеймс Локвуд, который также сотрудничает и со звездой UFC Конором Макгрегором.
Напомним, Головкин по-прежнему тренируется в лагере Биг Беар, хотя многие полагали, что после расставания с Санчесом он сменит лагерь. 8 июня Геннадий дебютирует под руководством Бэнкса в Нью-Йорке, где проведет бой с канадским боксером Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.
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