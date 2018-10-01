Специальные шкафы для книг хотят внедрить в школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал, как в ведомстве борются с тяжелым весом школьных сумок, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«Со стороны родителей возникает много вопросов касательно оценивания успеваемости учащихся по электронным журналам, а также о тяжелом весе учебников учащихся младших классов», - обратился к министру на заседании Правительства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Сейчас 70% детей обучаются по обновленным программам, этот вопрос полностью решен, понимание со стороны родителей есть. Учителя приступили к работе. Если в нашем распоряжении будет еще год, думаю все встанет на свои места», - пообещал Е. Сагадиев.

Говоря о борьбе с весом учебников, министр рассказал о таком новаторстве, как введение специальных шкафов для книг.

«По проблеме веса сумок: мы в этом году впервые рассматривали вопросы норм - из какой бумаги сделаны учебники, размер, объем учебников и внесли соответствующие документы. С объективной стороны оценили пути решения этого вопроса. Нужно предусмотреть специальные шкафчики, чтобы дети могли оставлять свои рюкзаки, учебники в шкафчиках», - объяснил глава ведомства.

Второе направление, по его словам - это введение электронных учебников.

«Сейчас работа уже началась, дети часто пользуются электронными учебниками, но эту работу нужно развивать и дальше. По нашим прогнозам в течение двух лет электронными учебниками учащиеся будут обеспечены в полном объеме. (...)На данный момент обеспеченность электронными учебниками составляет 70%», - сказал Е. Сагадиев.