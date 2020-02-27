Спеши творить добро - под таким девизом ведет свою деятельность частный фонд «Ақниет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Благодарности частный фонд «Ақниет» при поддержке акимата столицы, регионального Совета палаты предпринимателей «Атамекен» по г. Нур-Султан в лице председателя Сулейменова Е.М. и Совета деловых женщин столицы провел благотворительный концерт, в котором приняли участие звёзды казахстанской эстрады: Турсынбек Кабатов, Бекболат Байсагатов, Женис Сейдоллаулы, Ляйля Султанкызы, Кайрат Баекенов, Дос, Гульнур Оразымбетова, Айбек Бекбосынулы, детские творческие коллективы столицы, передает МИА «Казинформ».

Фонд оказывает безвозмездную помощь нуждающимся, в том числе детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей.

За период деятельности Фондом была оказана помощь 290 детям, которые получили лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях как в нашей стране, так и за рубежом.

Первоочередная задача Фонда - помощь нуждающимся. Но помощь невозможна без финансовой помощи благотворителей и меценатов. Благотворителями и меценатами являются люди неравнодушные, с добрым сердцем, светлой душой и большой ответственностью. Они совершают добрые дела, защищая интересы и укрепляя веру в завтрашний день у тех, кто остро нуждается в этом.

Перед началом концерта прошла благотворительная ярмарка, где воспитанники детских домов г. Акколь и столицы представили свои поделки ручной работы (картины, вязаные вещи, изделия из войлока, сувениры и украшения из бисера, глиняные кувшины и многое другое), которые с удовольствием приобретались гостями концерта.

Поддержать фонд «Акниет» пришло много неравнодушных жителей столицы. Концерт прошел на одном дыхании. В зале царил аншлаг. Каждый, кто пришел на концерт, смог окунуться в атмосферу доброты и творчества, благородства и неравнодушия к проблемам детей с особенными потребностями. Наряду с песенными жанрами, детские творческие коллективы удивили и порадовали разнообразными танцевальными постановками. Во время концерта были продемонстрированы видеоролики о деятельности фонда, а также присутствующих в зале гостей впечатлила история выздоровления особенного ребенка Абдирова Батырхана.

Собранные от продажи билетов с благотворительного концерта «Спеши творить добро!» денежные средства в сумме 8 594 000 тенге будут направлены на дорогостоящее лечение и реабилитацию следующих детей:

Саниева Аяжан , 15 лет (г. Нур-Султан), Рахым Айару , 4 года (Кызылординская область), Хамит Абдулхан , 3 года (г. Нур-Султан ), Шайкемелов Аслан , 15 лет (г. Алматы), Абдиров Батырхан , 10 лет (г. Нур-Султан ), Рамазан Амина , 5 лет (г. Нур-Султан ), Егоров Ярослав , 7 лет (ВКО, г. Зыряновск), Момбаева Томирис , 1,5 года (г. Кызылорда), Арысланов Арсен , 7 лет (г. Шымкент), Дуйсенбай Еркебулан , 9 лет (Талгарский район), Кусанбаева Алима , 4 года (ВКО, г. Зайсан), Мұхамеджан Арнур , 5 лет (г. Нур-Султан), Ахмет Оразалы , 1,5 года (г. Нур-Султан), Қизатұлы Жандос , 3 года (г. Караганда), Каниват Нұрым , 6 лет (г. Шахтинск), Чиков Кирилл , 12 лет (г. Усть-Каменогорск), Шаповалова Маргарита , 15 лет (г. Нур-Султан).

Активными участниками мероприятия стали волонтеры, студенты Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина.

Стоит отметить, что фондом на системной основе проводятся такие проекты, как совместная работа с детскими домами Акмолинской области, «Дорога в школу» - обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей школьными принадлежностями, организация летнего отдыха школьников в Боровской курортной зоне и Домах творчества г. Нур- Султан и др.

Благотворительность фондом оказывается на принципе адресности, что содействует пропаганде гуманности, патриотизма, здорового образа жизни, а также воспитанию молодежи.