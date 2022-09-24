Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Спектакли - инструмент профилактики социальных проблем в Мангистауской области

    24 Сентября 2022, 21:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоится премьера спектакля «Кіндік». В постановке показана жизнь тех, кто ушел в водоворот ложного религиозного потока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

    В этом году театр «JasArt» по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области стал победителем социального проекта «Организация работы молодежного театра». В рамках данного проекта спектакль «Кіндік» впервые представят зрителю.

    «Постановка направлена на то, чтобы люди не попадали под влияние деструктивного течения. Мы предложим спектакль по драме Колганат Мурата «Кіндік». В произведении рассказывается о женщинах, которые, попав под влияние деструктивных элементов, решили уехать за рубеж и получить там религиозное образование. Но в итоге там они столкнутся с рабством и думают о том, как им сбежать», - сообщила директор молодежного театра «JasArt» Алия Исаева.

    Спектакль состоится 25 сентября в 19:00 часов в областном музыкально-драматическом театре им.Н.Жантурина.

    Кроме того, молодежный театр «JasArt» представит спектакли по другим актуальным темам: наркомании, семейные драмы, насилие и др.

    В дальнейшем спектакли, посвященные профилактике и решению социальных проблем, будут представлены не только в областном центре, но и во всех районах и городах Мангистауской области.

    Фото: instagram.com/mangystau.news

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Культура Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реабилитационный центр для лиц с инвалидностью на 150 мест появится в Астане
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи