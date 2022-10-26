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    Спецзону создадут на землях бывшего Семипалатинского ядерного полигона

    26 Октября 2022, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальную зону с особым правовым статусом намерены создать на сверхнормативно-загрязненных землях бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП). Об этом сообщается в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно внесения изменений в План мероприятий по практической реализации приведения территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в безопасное состояние и развития его инфраструктуры (далее – СИЯП/План), в части установления конкретных сроков передачи земельных участков в хозяйственный оборот на 2022 – 2023 годы, сообщаю следующее. Пунктом 6 Плана предусмотрено обновление границ СИЯП по результатам комплексного экологического обследования СИЯП и прилегающей к нему территории с учетом передачи части его земель в хозяйственный оборот местным исполнительным органам до 2030 года», - отметил Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что в 2021 году завершены многолетние работы по комплексному экологическому обследованию территории бывшего СИЯП. Обследование территории СИЯП позволило сформировать понимание того, что радиоактивное загрязнение имеет локальный характер и не распространяется на всю территорию СИЯП.

    «В то же время необходимо отметить, что и за пределами СИЯП наблюдается превышение уровней содержания радионуклидов в объектах окружающей среды. В результате обследования были также выявлены основные пути и механизмы текущего и потенциального распространения радиоактивных веществ. Следует отметить, что установленные границы СИЯП не соответствуют реальному радиоактивному загрязнению. Для решения последующих задач на территории СИЯП, направленных на обеспечение ядерной и радиационной безопасности загрязненных территорий, Министерство энергетики разработало проект Закона Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» (далее – законопроект). В рамках законопроекта планируется создание специальной зоны с особым правовым статусом на сверхнормативно-загрязненных землях СИЯП. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Границы и площадь указанной зоны будут установлены после проведения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих границу и площадь зоны», - пояснил Алихан Смаилов.


    Фото: gazeta.cz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология
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