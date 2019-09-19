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    Спецжилеты и удостоверения вручили помощникам полиции в Костанае

    19 Сентября 2019, 04:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры будут помогать полиции в поисках без вести пропавших людей, а также патрулировать улицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Специальные жилеты и удостоверения были вручены 10 волонтерам в опорном пункте «Набережный» управления полиции города Костаная.

    «Звание волонтер полиции дает еще одно преимущество - дальнейшее трудоустройство в полицию», - отметил начальник управления кадровой политики полковник Багадат Итесов.

    Удостоверения и специальные жилеты с надписью «Волонтер полиции» вручил начальник местной полицейской службы подполковник Курмет Мажикенов.

    «Сегодня в области полиции активно помогают более 500 человек. С начала года ими выявлено 12 преступлений и 400 административных правонарушений. За активное участие в охране общественного порядка было поощрено 110 помощников полиции», - отметил К. Мажикенов.

    Среди тех, кто сегодня получил удостоверение волонтера полиции - Салтанат Аймурзина. Он состоит в составе поискового отряда «ДОС» уже два года.

    «Я считаю это своей гражданской позицией - помогать поддерживать порядок там, где я живу. Наш отряд активно ведет поисковые мероприятия по розыску без вести пропавших, а также помогает нуждающимся. Важно, что звание волонтер полиции дает возможность и дальнейшего трудоустройства, ведь мы фактически уже освоили азы этой профессии», - отметила волонтер полиции.

    Уже сегодня волонтеры полиции начнут свою работу на опорном пункте «Набережный», который охватывает центральную часть города.

    Важность волонтерского движения отметил в ходе участия в форуме казахстанско-российской молодежи и Президент страны К. Токаев. Предстоящий год в стране объявлен Годом волонтеров.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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