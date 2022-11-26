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    Спецвыпуск с церемонии инаугурации Президента РК покажут республиканские телеканалы

    26 Ноября 2022, 18:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня вечером республиканские телеканалы покажут спецвыпуск с церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    «Сегодня в 21:30 часов в эфире республиканских телеканалов покажут специальный выпуск с церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», - говорится в сообщении.

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

    Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации можно прочесть здесь.
    Президент Казахстана СМИ Новый Казахстан
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