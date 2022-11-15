Спецтехнику для очистки тротуаров закупили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Специальные малогабаритные тракторы закупили в Караганде для очистки скверов и тротуаров. Об этом сообщил аким города Ермаганбет Булекпаев на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С наступлением зимы увеличиваются жалобы от карагандинцев за ненадлежащий уход за тротуарами. Власти города решили данную проблему, закупив спецтехнику для очистки дорог.

«Сейчас в управление парками закупили малогабаритную технику для очистки тротуаров. Первые четыре уже приехали, ожидаем еще 10 единиц. Они поступят в первой декаде декабря. На следующий год мы планируем закупить еще 10 или 15 единиц. Эта техника будет работать по всему городу», - сообщил глава города Ермаганбет Булекпаев.

Что касается посыпки тротуаров, по словам акима Караганды, этот вопрос тоже решен. На жалобы жителей о качестве пескосоляной смеси, Ермаганбет Булекпаев пояснил, что специальная смесь очень дорогая.

«Да, были проблемы с пескосоляной смесью против гололеда. В идеале, было бы лучше ее не использовать вообще, и применять, к примеру, специальный раствор, но он жутко дорогой. Даже в Астане такой раствор применяют только на основных дорогах. Поэтому мы вынуждены использовать пескосоляную смесь. Были вопросы по качеству этой смеси, но сейчас подрядчик тщательно просеивает смесь под контролем сотрудников акимата района», - пояснил аким Караганды.



