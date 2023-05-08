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    Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РКК на севере Ирака

    8 Мая 2023, 10:07

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста РКК Эйваза Бейаза под кодовым именем «Зердешт Карадений», находящегося в международном розыске по красному циркуляру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Как сообщили источники в силах безопасности, Бейаз вступил в ряды террористов в 1994 году. Он был исполнителем терактов против сил безопасности Турции в районе Герзе в Синопе в 2010 году, в районе Бойабат в Синопе в 2011 году и в районе Дюзкей в Трабзоне в 2012 году.

    Бейаз находился в международном розыске по красному циркуляру, а также числился в «сером» списке особо опасных террористов МВД Турции.

    Он был нейтрализован в ходе спецоперации Национальной разведывательной службы Турции в районе Духок-Гара на севере Ирака.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости Ирак
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