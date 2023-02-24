Спецслужбы Турции ликвидировали организатора теракта в Стамбуле

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела на севере Сирии успешную операцию по ликвидации террориста YPG (сирийское крыло PKK – прим. «Анадолу») Халила Менджи, спланировавшего и принявшего активное участие в организации теракта на улице Истиклаль в Стамбуле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Жертвами взрыва 13 ноября 2022 года в стамбульском районе Таксим стали шесть человек, 81 получил ранения.

По данным спецслужб Турции, Менджи направлял двух исполнителей теракта – Ахлам Албасхир Салеху и Билала Хассана, причем последнему при его помощи удалось сбежать за рубеж.

После теракта главари YPG пытались обезопасить организатора теракта на сирийской территории.

По данным MİT, Халил Менджи был уничтожен 22 февраля 2023 года в районе Камышлы.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.







