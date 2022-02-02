Спецпроект по трудоустройству молодежи запущен в Атырау

​АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау запущен специальный проект по трудоустройству молодежи. ​Называется проект «Первое рабочее место», а действует он с прошлого года. О том, кто может стать участником проекта и получить работу, а также о других направлениях целевой помощи молодым людям рассказывает руководитель Атырауского молодежного ресурсного центра Серик Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Серик, не секрет, что очень многим молодым людям, даже имеющим образование, сложно найти работу. Что, в общем-то, и понятно. Опыта у молодого человека нет, а значит, работодателю будет спокойнее «закрыть» вакансию человеком со стажем. Каким образом проект позволяет трудоустроить молодежь? - Проект реализуется по соглашениям между молодежным ресурсным центром и работодателями. В рамках проекта в настоящее время уже 51 молодой человек набирается трудового опыта, который в дальнейшем позволит им стать конкурентоспособным при устройстве на работу. Главное тут то, что работодатель обязан обеспечить участника проекта «Первое рабочее место» постоянным рабочим местом на 24 месяца.

- Но пришедшим на предприятие мало что умеющим молодым людям нужно ведь платить зарплату. Зачем это работодателю, если он без проблем может найти и опытного работника?

- В том и суть проекта, что работодатель ничего не теряет, получая дополнительные рабочие руки. Его задача только дать молодому человеку возможность обучиться. Заработная плата претендента на постоянное рабочее место в первый год субсидируется местным Центром занятости.

- И сколько получают молодые люди?

​- Заработная плата участника проекта составляет 20 месячных расчетных показателей.

- А есть какие-то критерии, по которым можно получить на два года гарантированную работу?

- Проект «Первое рабочее место» предназначен для трудоустройства выпускников, ищущих работу. Главное требование - кандидат должен быть не старше 29 лет. Как я уже говорил, проект позволит молодежи приобрести необходимый опыт. Напомню, что проект запущен в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

- Этот проект, насколько я знаю, не единственный, направленный на помощь молодым людям? В том числе и тем, кто уже сумел себя как-то себя зарекомендовать.

- Да, так и есть. В Атырауской области 271 молодой человек получил грант за лучший бизнес-проект. Таким образом, в рамках проекта «Бастау-Бизнес» была оказана поддержка молодым людям, успешно защитившим свой проект с целью открытия своего дела. Благодаря «Бастау-Бизнес» 401 молодой человек направлен на обучение основам предпринимательства, 48 получили кредиты. 562 молодых человека направлены на краткосрочные курсы обучения, профориентацией охвачен 1 871 человек. В прошлом году в рамках «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» «Еңбек» в области оказана социальная поддержка 12 791 молодому человеку. Из них трудоустроено на постоянные рабочие места 6 776, на оплачиваемые общественные работы - 1 795, на социальные рабочие места - 123 человека.