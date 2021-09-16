Спецпредставитель Президента встретился с представителем ОБСЕ по свободе СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро в рамках ее первого визита в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.