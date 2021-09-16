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    Спецпредставитель Президента встретился с представителем ОБСЕ по свободе СМИ

    16 Сентября 2021, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро в рамках ее первого визита в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи Спецпредставитель информировал о проводимых по инициативе Главы государства реформах в политической и социально-экономической сферах, а также приоритетах устойчивого развития страны.

    Тереза Рибейро дала высокую оценку проводимой Президентом Касым-Жомартом Токаевым политики по свободе СМИ, поддержке гражданского общества, судебной реформе и продвижению прав женщин и инвалидов.

    Между Казахстаном и ОБСЕ складываются хорошие партнерские отношения, формируются новые направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

    Автор:

    ОБСЕ СМИ
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