Спецпредставитель Президента РК встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи в рамках его первого визита в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи спецпредставитель проинформировал о проводимых по инициативе Главы государства реформах в области прав человека и верховенства права, концепции «Слышащего государства» и приоритетах устойчивого развития страны. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и институтами ОБСЕ в области безопасности, экономического и политического развития в Казахстане и Центральной Азии.