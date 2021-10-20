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    Спецпредставитель Президента РК встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ

    20 Октября 2021, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи в рамках его первого визита в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи спецпредставитель проинформировал о проводимых по инициативе Главы государства реформах в области прав человека и верховенства права, концепции «Слышащего государства» и приоритетах устойчивого развития страны. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и институтами ОБСЕ в области безопасности, экономического и политического развития в Казахстане и Центральной Азии.

    Директор БДИПЧ дал высокую оценку проводимым Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформам и выразил готовность оказывать максимальное содействие усилиям Казахстана.

    Автор:

    ОБСЕ Реформы Токаева
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