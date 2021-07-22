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    Спецпредставитель Президента РК провел ряд встреч в США

    22 Июля 2021, 12:25

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Состоялся рабочий визит Специального представителя Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержана Казыхана в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе состоявшихся встреч с руководством Белого дома, Государственного департамента и Конгресса США предметно обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки, включая перспективы углубления расширенного стратегического партнерства, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере глобальной безопасности, а также укрепления регионального взаимодействия в рамках диалога «С5+1».

    Американская сторона высоко оценила проводимые Главой государства политические реформы и выразила готовность оказать содействие в их практической имплементации. Достигнута договоренность об углублении расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США в рамках имеющихся механизмов.

    Стороны также обсудили предстоящие мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. На переговорах с представителями Конгресса США договорились о дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК США
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