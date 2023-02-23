Спецпредставитель ЕС высоко оценила сотрудничество Евросоюза и Казахстана

РИМ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в министерстве иностранных дел Италии начала работу Седьмая конференция высокого уровня по сотрудничеству Европейского союза и Центральной Азии в области окружающей среды и водных ресурсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В работе конференции принимают участие более 100 делегатов, в том числе министры, заместители министров, дипломаты высокого уровня стран Центральной Азии, Европейского союза (ЕС), государств-членов ЕС, представители международных финансовых институтов, международных и региональных организаций, отвечающие за концептуализацию, управление и реализацию политики в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

Конференция организована в рамках Платформы ЕС – Центральной Азии по сотрудничеству в сфере окружающей среды и водных ресурсов. Также в работе мероприятии примут участие представители гражданского общества из стран Центральной Азии.

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» отметила, что сегодняшняя конференция призвана подвести промежуточный итог двухлетней совместной работе Евросоюза и пяти государств Центральной Азии в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

«За предстоящие два дня работы мы планируем обменяться мнениями с нашими партнерами. Определить дальнейшие направления развития. У нас есть общее понимание того, что вызовы изменения климата носят глобальный характер. И мы должны работать как на глобальном, так и на местном уровнях ради будущих поколений», - подчеркнула Т.Хакала.

Говоря о сотрудничестве Европейского союза с Казахстаном, Спецпредставитель ЕС отметила его высокий уровень.

«У нас отличное взаимодействие. Мы ценим роль Казахстана во взаимодействии ЕС и Центральной Азии на многостороннем уровне. Важно продолжить наше сотрудничество в будущем. Хотела бы отметить, что пять государств Центральной Азии, в том числе Казахстан также развивают межрегиональное сотрудничество в области защиты окружающей среды, сохранению климата и водных ресурсов. Мы должны работать вместе, чтобы противодействовать текущим вызовам изменения климата, применения новых технологий, возобновляемых источников энергии. Ценя наше сотрудничество, уверена, что наши страны могут сделать больше», - сказала Т.Хакала.

Напомним, что в соответствии с Европейским зеленым курсом и Стратегией ЕС по Центральной Азии, Евросоюз работает вместе с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

В ноябре 2022 года в рамках стратегии «Глобальный портал» (Global Gateway) ЕС запустил инициативу «Команда Европы» (Team Europe) по вопросам воды, энергии и изменение климата в Центральной Азии.

Это флагманская инициатива, объединяющая государства-члены ЕС и европейские финансовые институты, направлена на поддержку регионального сотрудничества и управления в целях устойчивого развития, а также на увеличение инвестиций в интегрированный голубой и зеленый переход в регионе.

Вопросы, касающиеся водных ресурсов, окружающей среды, изменения климата, устойчивого развития, вызовов и возможностей по ускорению зеленого перехода и содействию зеленым инвестициям, включая новую инициативу Европейского Союза «Team Europe» («Команда Европы») по воде, энергии и климату в Центральной Азии, будут в фокусе участников мероприятия в Риме.



