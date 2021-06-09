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    Спецпредставитель ЕС прокомментировал резолюцию Европарламента

    9 Июня 2021, 08:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан прокомментировал резолюцию Европейского парламента о ситуации с правами человека в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы предпочитаем диалог для выяснения возникающих вопросов. Мы считаем, что с казахстанской стороной идет конструктивный диалог по вопросам прав человека», - сказал Питер Буриан, отвечая на вопрос о критической резолюции Европейского парламента, принятой в феврале.

    «Мы видим, что процесс реформ и преобразований является нелегким. На мой взгляд, то, что произошло в Казахстане за тридцать лет – удивительно», - отметил он.

    «Это огромное достижение, в особенности для тех стран, которые строили государственные институты с нуля. При этом они смогли интегрироваться в систему глобальной торговли и другие процессы на глобальном и региональном уровнях. Только они могут понять сложность этих процессов», - уверен высокопоставленный европейский дипломат.

    «Мы не хотим учить ваш народ и правительство, как строить свою судьбу, но готовы поделиться опытом. Мы считаем, что реакция казахстанского правительства на эту резолюцию, несмотря на то, что ему не нравились некоторые моменты, была правильной», - подчеркнул Питер Буриан.

    «Не нужно закрывать дверь для диалога, наоборот, расширять диалог и говорить с теми, кто в Европейском парламенте настроен критически к определенным моментам», - уверен спецпредставитель ЕС по Центральной Азии.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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