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    Спецпредставитель ЕС прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе

    8 Июня 2021, 23:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан прокомментировал вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, с моей точки зрения, подтверждает очень важные вызовы, которые необходимо быстро решать – это делимитация и демаркация границы, а также управление совместными водными ресурсами», - сказал Питер Буриан на встрече с журналистами в Нур-Султане во вторник.

    «В то же время граница не должна разъединять государства, а, наоборот, объединять. Мы готовы поддержать этот процесс региональной программой управления границами БОМКА, которая отражает все эти аспекты. Эта программа получила щедрую финансовую поддержку в размере 22 миллионов евро, куда включен также Афганистан», - подчеркнул Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии.

    «Путем приграничного сотрудничества по разным вопросам и через развитие торговли мы хотим способствовать такому процессу, чтобы границы способствовали движению людей, решению проблем и одновременно препятствовали незаконному обороту наркотиков и контрабанде. Это тоже очень важные аспекты этого конфликта», - заключил спикер.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Таджикистан Евросоюз Кыргызстан
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