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    Спецпредставитель ЕС привез Касым-Жомарту Токаеву письмо от Шарля Мишеля

    9 Июня 2021, 08:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, находящийся с трехдневным визитом в Казахстане, привез письмо Главы Европейского Совета Шарля Мишеля Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я привез письмо Главы Европейского Совета Шарля Мишеля Президенту Касым-Жомарту Токаеву. В этом письме дается оценка проводимых реформ в Казахстане», - сказал Питер Буриан на встрече с журналистами во вторник.

    В своем письме Глава Евросовета выражает неизменную приверженность совместной работе над процветанием как Казахстана, так и Европейского союза.

    «В нем заявляется наша приверженность дальнейшему углублению сотрудничества на основе общих ценностей. Шарль Мишель подтверждает, что новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (между РК и ЕС – прим. ред.) создало прочную основу для развития наших отношений», - отметил высокопоставленный европейский дипломат.

    «В письме отражена оценка регионального лидерства Казахстана и готовность Европейского союза вместе решать региональные вызовы, в том числе в части урегулирования конфликта в Афганистане», - сказал Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии.

    По словам спикера, в письме содержится приглашение от Главы Европейского совета Шарля Мишеля Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить с визитом Брюссель.

    Отметим, программа визита Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии в Казахстан включает встречи с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым, депутатами Парламента и представителями бизнеса.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Президент Казахстана Евросоюз
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