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    Спецпредставитель ЕС поздравила казахстанцев с Днем Конституции

    30 Августа 2021, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала поздравила казахстанцев с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые друзья, поздравляю с Днем Конституции Республики Казахстан! Одним из самых важных событий в истории Казахстана стало принятие Конституции страны. Этот документ является надежной гарантией соблюдения прав и свобод всех граждан, а также стал гарантией развития независимого Казахстана», - сказала Тери Хакала в видеообращении, распространенном Представительством Евросоюза в РК.

    «Мы желаем мира, счастья и благополучия каждому дому», - резюмировала европейский высокопоставленный дипломат.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Внешняя политика Казахстана Евросоюз День Конституции
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