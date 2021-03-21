Спецпредставитель ЕС поздравил с праздником Наурыз на казахском языке

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Спецпредставитель ЕС в Центральной Азии Петер Буриан поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«От чистого сердца поздравляю казахстанцев с праздником Наурыз. Желаю народу Казахстана счастья, процветания, здоровья! С праздником вас!» – обратился на казахском языке через соцсети П. Буриан.

«От лица Европейского Союза хотел бы использовать возможность поздравить народ Казахстана, и заверить, что Евросоюз намерен продолжить развивать партнерские отношения с РК. ЕС заинтересован быть надежным партнером Казахстана в сложные и хорошие времена, сказал спецпредставитель Евросоюза», - добавил Петер Буриан.



