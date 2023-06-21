Спецподразделение «Киберпол» заработало в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Борьбу с интернет-мошенниками и киберпреступностью усилят в Балхаше. В городском отделе полиции создано спецподразделение «Киберпол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое подразделение оснащено современной лабораторией и работает по принципу единого окна. Заявления пострадавших поступают сразу к следователям, которые будут вести дела.

«В департаменте полиции области действует отделение по борьбе с киберпреступностью. В ОП Балхаша тоже начинает работать группа по борьбе с киберпреступностью. В нее входят оперуполномоченные, следователи, а также IT-специалисты. Задача группы – незамедлительно реагировать на все сообщения об интернет-мошенничествах, качественное расследование и раскрытие этого вида преступлений», – рассказывает заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Также в скором времени в Балхаше заработает Cаll-центр, соединяющий городские чаты, сайты акимата и правоохранительных органов.

Ранее новый отдел по борьбе с киберпреступностью презентовали в департаменте полиции Карагандинской области. В его состав входят опытные следователи, оперативники и криминалисты. Также к раскрытию преступлений в киберпространстве привлечены специалисты одной из ведущих IT-компаний и сотрудники Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова.