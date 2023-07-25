Спецподразделение «Киберпол» появилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спецгруппу «Киберпол» создали в департаменте полиции Атырауской области. Ее задача в первую очередь раскрывать факты интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Киберпол» – это пилотный проект для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий. Сегодня мошенники идут на разные виды ухищрений, чтобы обманным путем получить прибыль. Они могут обмануть, представившись сотрудниками полиции. К примеру, рассказав вам историю, что ваши близкие попали в дорожно-транспортное происшествие или совершили другие незаконные действия. Для решения этих вопросов будут просить деньги. В таком случае, не тратя время на разговоры с ними, вы можете позвонить оператору «102» и проверить достоверность озвученной информации. Так как все произошедшие инциденты обязательно регистрируются у оператора «102». Одной из самых распространенных уловок является, например, требование оплаты или предоплаты за товар или услугу, предлагаемые на популярных платформах в Интернете. Мошенники публикуют объявления через Facebook и Instagram о продаже различных товаров по низкой цене и просят отправить предоплату. В этом случае внимательно проверяйте рекламу, размещенную на страницах соцсетей. Не рекомендуется оплачивать покупку до получения товара на руки», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Напомним, чтобы избежать обмана можно с помощью простых правил, о которых в правоохранительных органах и банках не устают напоминать.

Во-первых, сотрудники финансовых учреждений и, тем более, служб безопасности никогда не звонят, чтобы уточнить реквизиты счетов. Самым правильным в такой ситуации будет сразу прервать разговор, положить трубку. Во-вторых, никогда, никому, ни при каких условиях нельзя сообщать и передавать свои персональные данные, устанавливать сторонние мобильные приложения из неизвестных источников. В-третьих, нужно не лениться один раз в две недели менять коды доступа и пин-коды карт на мобильных банкингах.