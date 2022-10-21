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    Спецоперацию по задержанию преступной группы «Бейнеуские» провел КНБ РК

    21 Октября 2022, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручений Главы государства Комитетом национальной безопасности продолжается работа по снижению влияния организованной преступности на социально-экономическую обстановку в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    11 октября текущего года в результате многоэтапной оперативной разработки в городах Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения «А» КНБ реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы «Бейнеуские».

    Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП «Тажен» (Государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях.

    В ходе спецоперации задержаны лидер и пять активных участников ОПГ.

    В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются.


    Фото: t.me/KNB_kz





    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью КНБ
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