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    Спецоперацию по ликвидации обнальной криптоплощадки провел КНБ РК

    11 Октября 2022, 09:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности впервые провел спецоперацию по вскрытию и нейтрализации обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.

    Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота изъяли рекордную партию наркотиков – 188 кг мефедрона.

    Далее спецслужбы установили схемы отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

    КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткоинов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

    Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

    Ранее сообщалось о завершении антинаркотической спецоперации «Қарасора-2022». За время операции в Казахстане изъяли более 9 тонн наркотиков.

    Фото:bitnovosti.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Силовые структуры КНБ Криминал Борьба с наркотиками Криптовалюта
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