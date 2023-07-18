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    Спецоперацию по ликвидации канала поставки синтетических наркотиков провели в Жамбылской области

    18 Июля 2023, 16:10

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области задержаны крупные распространители «синтетики» через Telegram-канал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в целях пресечения канала поставки синтетических наркотиков проведен комплекс целевых оперативно-розыскных мероприятий. Спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение двух месяцев. Полицейскими установлены четыре человека, которые осуществляли сбыт синтетических наркотических средств и рекламу запрещенных веществ.

    26-летний житель Тараза организовал канал поставки наркотиков из Алматы в Тараз. А 22-летний задержанный являлся администратором Telegram-канала и занимался вербовкой персонала для сети наркоторговли (закладчики, перевозчики и т.п.). Помимо этого, организовал канал сбыта «синтетики» в городах Атырау, Астана и Алматы.

    В преступной схеме также замешаны 19-летний юноша (силовое решение вопросов) и 23-летний парень (курьер). Все они были задержаны сотрудниками УПН ДП и ПСН «Беркут» Нацгвардии РК на окраине города Тараза.

    На месте происшествия изъяты телефоны, в которых имеются переписки о сбыте и распространении синтетических наркотиков на территории Жамбылской области. Также изъято наркотическое вещество, которое согласно результатам экспертизы, является мефедроном общим весом 608 граммов. В ходе обыска мефедрон обнаружен и у 22-летнего задержанного общим весом 33 грамма.

    «Задержанные дали признательные показания. Они водворены в изолятор временного содержания города Тараза. По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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