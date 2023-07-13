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    Спецоперация «Жусан» является образцом для других стран мира – представитель ООН

    13 Июля 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная гуманитарная операция «Жусан», организованная Казахстаном для эвакуации своих граждан из зон конфликтов, является примером для других стран. Об этом заявила Исполнительный директор исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Наталья Герман, выступая на Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан — одна из первых стран в мире, которая эвакуирует своих граждан из зон конфликтов в зарубежных странах. Весь мир в курсе, что он (Казахстан) организовал спецоперацию «Жусан» и вывез казахстанцев из Сирии. Эта инициатива Казахстана является примером и важным опытом для других зарубежных стран, которые не вывели собственных граждан из зоны конфликта. Сегодня мы можем противостоять угрозе терроризма не в одиночку, а только благодаря совместным усилиям. В этом направлении ООН продолжит свою работу и сотрудничество со странами Центральной Азии», — сказала Наталья Герман.

    Сегодня в Астане стартовал форум по безопасности и сотрудничеству в Азии на тему «Азия в меняющемся мире: повестка будущего». В нем принимают участие более 60 специалистов из азиатских стран.

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, выступая на Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, сообщил, что Казахстан предлагает создать региональный водно-энергетический консорциум для решения проблемы дефицита воды.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    ООН Центральная Азия Астана Терроризм
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