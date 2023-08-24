Спецоперация по задержанию преступной группы прошла в Астане и Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 августа МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры на территории городов Астана и Караганда проведена широкомасштабная спецоперация в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайта Polisia.kz.

В ходе комплекса оперативных мероприятий установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок.

Предполагаемый «киллер» группировки, совершивший данное покушение, задержан на территории соседнего государства.

«Проведено 70 обысковых мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято: девять единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства. В полицию доставлено 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы», – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.