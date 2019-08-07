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    Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева: в больницу доставлены двое мужчин

    7 Августа 2019, 22:02

    БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - В Чуйскую областную больницу в 21:20 по линии скорой помощи доставлены двое мужчин с ранением в грудную клетку резиновыми пулями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По ее данным, состояние больных средней тяжести, оказываетсямедицинская помощь.

    Как сообщалось, вызов на станцию скорой помощи Чуйскойобласти поступил в 20:20, на место происшествия выехали 5 бригад Чуйскойобласти и дополнительно 3 бригады из города Бишкека.

    Напомним,что в Кой-Таше проводится спецоперация по задержанию бывшего президента КыргызстанаАлмазбека Атамбаева.

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    Кыргызстан
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