Спецоперация КНБ: задержаны 32 участника преступной группировки в Кызылорде и Аральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности проводится работа по вскрытию и пресечению противоправной деятельности транснациональных организованных преступных групп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

После длительной оперативной разработки, 18 октября т.г. в Кызылорде и Аральске с привлечением Службы «А» КНБ и при содействии прокуратуры реализована спецоперация, в результате которой задержано 32 участника региональной ОПГ.

Группировка имела четкую структуру, в которой были распределены роли каждого участника. Решения принимались в ходе регулярно проводившихся т.н. «сходок».

Среди задержанных - лица, действовавшие под контролем и от имени лидеров транснационального преступного сообщества, т.н. «воров в законе», а также занимавшие определенное положение в преступной иерархии Кызылординской области.

По местам их проживания обнаружен и изъят арсенал оружия, смета т.н. «воровской кассы», наркотические средства, а также иные предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Задержанные подозреваются в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении других тяжких уголовных правонарушений.

Тем самым блокированы планы организованной преступности по укреплению позиций в Казахстане и оказанию негативного влияния на криминогенную ситуацию в стране.

Мероприятия по нейтрализации угроз, исходящих от транснациональной преступности, продолжаются, отметили в КНБ.





Фото: gov.kz



