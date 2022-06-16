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    Спецноминацией «Победитель пандемии COVID-19» наградили столичных врачей

    16 Июня 2022, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь профессионального праздника – Дня медицинского работника, в Нур-Султане в ходе торжественного мероприятия наградили более 30 работников сферы здравоохранения за их вклад и развитие медицины города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Также отличившихся непосильным трудом работников медицинской сферы наградили по 8 номинациям, им вручили сертификаты по 1 млн тенге.

    Главным критерием при вручении премии стала способность прагматично и эффективно отвечать на нужды пациентов, ведь основными и достойными показателями являются доступность и качество оказания медпомощи населению. Также при выборе победителей по некоторым номинациям отмечалась слаженная работа и нелегкий труд медработников в период COVID-19.
    Звание «лучшего» в 2022 году получили работники столичной медицины по 8-ми номинациям: «Лучшая организация ПМСП», «Эффективный менеджер 2022 года», «Лучший врач общей практики», «Лучший средний медицинский работник», «Лучший хирург», «Лучший акушер-гинеколог», «Лучшая бригада скорой медицинской помощи» и «Победитель пандемии COVID-19».


    В номинации «Лучшая организация ПМСП» победила Городская поликлиника №9 города. Для вручения номинации на сцену была приглашена директор поликлиники Сауле Смагулова.
    Победителем номинации «Эффективный менеджер 2022 года» стал директор Многопрофильной городской больницы №2 города Нурбол Турсынбаев.
    В этом году в истории награждения медработников впервые была создана специальная номинация - «Победитель пандемии COVID-19», которую вручили двум медработникам за их непосильный труд в борьбе за жизнь пациентов в пик заражения инфекцией. Номинация была присуждена директору Городского центра фтизиопульманологии Анне Цепке и директору Многопрофильной городской больницы №3 Жулдыз Данбаевой. Ведь именно они встретили первых пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и приняли на себя основной удар.
    Как отметил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, в нелегкое время в борьбе с инфекцией огромную поддержку оказали коллеги из республиканских и ведомственных организаций здравоохранения, с помощью которых было дополнительно развернуто более 800 коек для лечения пациентов с коррнавирусом.

    Им были вручены благодарственные письма от акима города Нур-Султана за оказанную поддержку и вклад (Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д., Национальный научный медицинский центр, Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный научный онкологический центр, Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны, Центральный госпиталь с поликлиникой, Главный военный клинический госпиталь и др).
    «Лучшей бригадой скорой медицинской помощи» назван коллектив бригады №10 станции скорой медицинской помощи: Рустама Курманаева (врач), Нуржан Ешимбетов (фельдшер), Дулат Ультараков (водитель).
    Еще одна номинация «Лучший врач общей практики» была присуждена врачу общей практики Городской поликлиники №4 - Шолпан Мукушевой.
    Ну, а «Лучшим хирургом» в этом году стал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Многопрофильной городской больницы №2 Алексей Смоленский.
    Победителем номинации «Лучший акушер-гинеколог» названа заведующая родильного отделения Многопрофильной городской больницы №3 Эльмира Алимжан.
    Бибигуль Шокубасова, участковая медицинская сестра Городской поликлиники № 11 выиграла в номинации «Лучший средний медицинский работник».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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