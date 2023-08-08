Спецматрасы на случай пожаров у спасателей есть - Сырым Шарипханов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При пожаре в ЖК «Аккент» в Алматы несколько жильцов спрыгнули из окон на растянутые прохожими во дворе матрасы. Министр по ЧС Сырым Шарипханов ответил, есть ли специальное снаряжение у МЧС на подобные случаи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасатели были, они работали, проводили эвакуацию из квартир. Просто нужно было терпение, не поддаваться панике. Люди, рядом стоящие, создали панику. Они способствовали тому, что люди выпрыгивали. Растягивали матрасы, ковры. Вот этого не надо было делать. Согласно требованиям пожарной безопасности, еще раз повторяю, необходимо закрыть двери балкона и дождаться пожарных», - прокомментировал Сырым Шарипханов в кулуарах Правительства.

Глава МЧС объяснил, зачем люди прыгали на матрасы во дворе и почему не было у ведомства своих специальных матрасов.

«У нас есть специальные матрасы. Это называется еврокуб. В Алматы имеется два таких. В этом году они закуплены. Но в данной ситуации их применение было необязательным, потому что открытого горения, задымления большого не было. Поэтому нужно было соблюдать меры безопасности. Там уже разворачивались автолестницы, личный состав эвакуировал людей с помощью специальных колпаков. По стране специальных матрасов достаточно», - добавил он.

Также у МЧС имеется 19 автолестниц. Однако министр признал, что их недостаточно, поэтому планируется приобрести еще 6 автолестниц.

Напомним, 1 августа произошел крупный пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты и матрасы.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.