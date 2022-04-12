Спецмашины с видеокамерами фиксируют нарушения ПДД в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД подтвердили информацию об использовании спецмашин с видеокамерами для фиксации нарушений ПДД на некоторых участках автодорог РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подтвердил, что специальные автомобили с видеокамерами начали использовать в РК для фиксации нарушений.

«Да, есть такие патрульные автомашины, которые имеют камеры и выявляют нарушения правил дорожного движения на ходу», - сказал Атыгай Арыстанов.

Ранее, как отметили журналисты, этот вопрос активно обсуждали пользователи соцсетей.

Спикер также отметил, что в сфере дорожной инфраструктуры реализуется комплекс мероприятий, включающих:

- перевод автодорог в первую техническую категорию с обустройством ограждений, препятствующих выезду транспортных средств на встречную полосу движения и выходу пешеходов на проезжую часть (протяженность I технической категории составляет 3 тыс. км, а к 2025 году составит порядка 5 тыс. км из 24,4 тыс. км дорог республиканского значения);

- расширение сети автоматизированных систем контроля за дорожным движением (на дорогах страны функционирует 16 909 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, с помощью которых в 2022 году выявлено более 517 744 нарушений ПДД);

- установка табло отсчета обратного времени на светофорных объектах (обустроено 6 365 таких светофорных объектов);

- строительство разноуровневых пешеходных переходов на наиболее интенсивных участках автодорог (функционирует 256 таких переходов);

- установка искусственных дорожных неровностей для принудительного ограничения скорости движения транспортных средств и ограждений для безопасности пешеходов вблизи учреждений образования и пешеходных переходов (на сегодняшний день установлено 34 944 погонных метров искусственных неровностей и 3 428 584 – ограждения);

- установка на аварийно-опасных участках дорог шумовых полос (142 478 м2 шумовых полос);

- в проектах строительства и реконструкции автодорог предусматриваются скотопрогоны и сетчатые ограждения для предотвращения выхода животных на проезжую часть.