Спецкомиссию по земельным вопросам формируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году заканчивается введенный в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам и в частную собственность казахстанцам. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поручено создать Земельную комиссию и до ноября обеспечить принятие поправок в Земельный кодекс. Работа по формированию специальной комиссии по земельным вопросам начата, в нее войдут все заинтересованные стороны, в том числе депутаты Мажилиса и Сената, представители агробизнеса, союзов и ассоциаций, НПП «Атамекен», акиматов областей и другие», - сообщил министр сельского хозяйства на заседании Правительства.

Он отметил, что по итогам работы Земельной комиссии и обсуждения предлагаемых мнений будут выработаны единые концептуальные подходы по введению в оборот земель сельхозназначения, которые лягут в основу нового законопроекта.

Разработка данного законопроекта уже предусмотрена в Плане законопроектных работ Правительства на 2021 год.

Министр также рассказал о поручении по возврату неиспользуемых пастбищных угодий. Как отметил министр, в конце 2019 года сформирована законодательная база применения космомониторинга и в начале 2020 года запущен пилотный проект в четырех областях (Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Мангистауская области).

«В результате выявлены неиспользуемые сельхозземли на площади 8,3 млн га, из которых 7,6 млн га - пастбища и порядка 700 тысяч гектаров - другие категории земель.

Акиматам указанных областей необходимо ускорить изъятие неиспользуемых земель и обеспечить вовлечение их в сельскохозяйственный оборот. На сегодня из выявленных 7,6 млн га пастбищ 2,6 млн га добровольно возвращено в государственную собственность, 1,6 млн га вовлечено в сельхозоборот, а по 3,4 млн га местные исполнительные органы готовят материалы для рассмотрения в судебных органах», - проинформировал С. Омаров.

С января текущего года космомониторинг применяется на всей территории республики.

«Кроме того, по поручениям Главы государства в прошлом году внесены изменения в Налоговый кодекс в части повышения ставок налога с 10-ти до 20-кратного размера на неиспользуемые земли, что создаст экономическое понуждение к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель», - сказал глава Минсельхоза.

Он также отметил, что разработан проект закона по сокращению сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до одного года, возврату их в судебном порядке на основании данных космомониторинга, переходу вручения уведомления с бумажного на электронный, путем SMS-оповещения, который в настоящее время отрабатывается с Правительством.