Специализированная спартакиада проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАРАГАНДА – Более 200 человек принимают участие в VI областной спартакиаде среди спортсменов с ограниченными возможностями. Состязания традиционно проводятся в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение двух дней спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением органов слуха и зрения будут выяснять, чья техника и мастерство лучше. Соревноваться будут участники из шести городов и семи районов Карагандинской области.

В программе пять видов спорта: мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, шашки-64 и тогызкумалак.

«Спартакиада проводится в спорткомплексе «Жастар», на стадионе «Шахтер» и во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова. Год от года количество участников увеличивается. Развитие инвалидного спорта набирает обороты не только как спорт высших достижений, но и как массовый. Желаю участникам побед и высоких спортивных достижений, чтобы каждый показал все свои возможности», – сказала руководитель областной специализированной школы по инвалидному спорту Елена Фархутдинова.

Большинство участников рады возможности не только выступить на соревнованиях, но и найти единомышленников, завести новые знакомства.

«Для меня очень важно участие в соревнованиях. Это не только дает мне опыт, но и появляется шанс познакомиться с новыми людьми. В прошлом году я стала бронзовым призёром этой спартакиады. Сегодня тоже приехала за победой. Теннисом занимаюсь уже три года, этот вид спорта мне по душе», – сказала участница из Каркаралинского района Наталья Стрельцова.

По итогам спартакиады проведут отбор спортсменов на Паралимпийские игры Республики Казахстан. Соревнования пройдут в трех городах страны – Алматы, Актобе и Астане.



