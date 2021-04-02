Специалисты с вертолета мониторили паводковую обстановку в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В целях мониторинга паводковой обстановки произведен облёт паводкоопасных участков на территории Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Ситуацию оценивали комиссионно при участии заместителя акима Восточно-Казахстанской области Бакытжана​ Байахметова,​ специалистов ДЧС ВКО, ВК филиала «Казселезащита» и​ РГП «Казгидромет». Аэровизуальное обследование проходило по маршруту «Усть-Каменогорск-Глубоковский район-район Алтай-Катон-Карагайский район- Усть-Каменогорск»

В ходе облета осмотрены русла рек Бухтарма, Красноярка, Глубочанка.

«Аэровизуальными обследованиями отмечается стабильная гидрологическая обстановка. Уровень воды на реках ниже критического, Отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие рек, без выхода воды на лед и подтопления населенных пунктов», - проинформировал начальник управления предупреждения ДЧС ВКО А лексей Штыкель.

На территории области наступает активная фаза снеготаяния. Площадь покрытия снегом территории области за последние две недели уменьшилась с 97% до 55%. Наблюдается оттаивание верхнего слоя почвы.

Вместе с тем, промерзание почвы свыше одного метра сохраняется в шести районах области: в Курчумском,​Катон-Карагайском, Бескарагайском, Зайсанском, в районе Алтай, а также в Бородулихинском районе. Высота снежного покрова на равнинной территории области не превышает 50 см, лишь в районе Алтай находится на уровне 75 см (г. Алтай). При этом в Усть-Каменогорске, Семее, Курчатове, Абайском, Бескарагайском, Жарминском, Курчумском, Тарбагатайском снег отмечается местам.и

На территории области действует режим повышенной готовности, созданы оперативные штабы.

Реализуются детальные планы действий и областной план противопаводковых мероприятий.

Согласно прогноз РГП «Казгидромет» в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается от -2 °С до +10 °С, что около нормы. Количество осадков за месяц предполагается больше нормы на большей части территории области, около нормы - на западе области.

На случай прихода паводка акиматами городов и районов заготовлено 109,6 тысячи штук мешкотары, 15,5 тысячи тонн инертных материалов, 532 тонны ГСМ.

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Пресс-служба ДЧС ВКО