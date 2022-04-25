Специалисты не смогли провести экспертизу туш погибших фламинго в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Узнать точную причину гибели фламинго в Мангистау, через две недели после обнаружения туш особей, не представляется возможным, считают в управлении животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления Куата Чумакаева, предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий.

«Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. Птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас делом занимается полиция», - сказал Куат Чумакаев.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали ситуацию с мертвыми фламинго в Мангистау.