Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Специалисты не смогли провести экспертизу туш погибших фламинго в Мангистау

    25 Апреля 2022, 21:47

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Узнать точную причину гибели фламинго в Мангистау, через две недели после обнаружения туш особей, не представляется возможным, считают в управлении животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления Куата Чумакаева, предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий.

    «Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. Птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас делом занимается полиция», - сказал Куат Чумакаев.

    Ранее в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали ситуацию с мертвыми фламинго в Мангистау.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски