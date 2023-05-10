Специалистов по кибербезопасности начнут готовить в Алматинской академии МВД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всего со следующего учебного года в ведомственном вузе появится три новые образовательные программы. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника Алматинской Академии МВД, полковник полиции Ержан Бимолданов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций г.Алматы.

В Академии будут готовить профессиональные кадры системы органов внутренних дел по трем новым направлениям «Правоохранительная деятельность», «Обеспечение кибербезопасности», «IT-криминалистическое обеспечение деятельности ОВД», «Информационные системы».

«Как известно, в последние годы, не только Казахстан, но и весь мир захлестнула киберпреступность, интернет-мошенничество. Принимая во внимание необходимость эффективного противодействия этим преступным проявлениям, было принято решение об открытий новых образовательных программ. Для проведения точечной и эффективной работы в этом направлений в департаментах полиции городов Астана и Алматы были открыты специальные подразделения, которые занимаются раскрытием и расследованием именно киберпреступлений. Они так и называются – киберпол. Сотрудников данных подразделений мы будем обучать в стенах алматинской академии», - рассказал Е. Бимолданов.

Таким образом, ориентиром является подготовка специалистов, которые будут заниматься раскрытием и расследованием уголовных правонарушений в инфокоммуникационной среде, и заниматься проведением исследований в области IT-криминалистического обеспечения органов внутренних дел.

Вместе с тем, как отметил спикер, в академии были открыты киберлаборатория и киберполигон по повышению эффективности противодействия киберпреступности.

Что касается преимуществ, то Академия предоставляет бесплатное обучение и проживание в благоустроенном общежитии. Также в числе преимуществ – бесплатное питание, форменное обмундирование, медицинское обслуживание, проезд (поездом) к месту проживания и обратно. Курсанты получают стипендию. Срок обучения приравнивается к прохождению срочной воинской службы.

Более того, гарантируется трудоустройство выпускников, окончивших полный курс обучения. По завершению обучения выпускникам выдается диплом государственного образца с присвоением квалификации «Бакалавр Национальной безопасности и военного дела» и «Бакалавр в области Информационно-коммуникационных технологий», а также присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

По всем вопросам поступления необходимо обратиться в районные (городские) управления (отделы) полиции по месту жительства или непосредственно в Алматинскую академию. Либо по телефонам +7-705-755-25-77, +7-775-930-55-88. Кандидат должен пройти медицинскую комиссию, зачеты по физической подготовке, результат ЕНТ должен быть не ниже 50 баллов.



