Специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередное должностное лицо управления образования Шымкента изобличили в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

«Антикоррупционная служба Шымкента по фактам неоднократного получения взяток от предпринимателей за отсутствие в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство их предпринимательской деятельности изобличила очередное должностное лицо управления образования города. Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания», - сообщил глава департамента Даурен Ергарин.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



