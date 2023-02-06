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    Специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции

    6 Февраля 2023, 20:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередное должностное лицо управления образования Шымкента изобличили в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

    «Антикоррупционная служба Шымкента по фактам неоднократного получения взяток от предпринимателей за отсутствие в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство их предпринимательской деятельности изобличила очередное должностное лицо управления образования города. Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания», - сообщил глава департамента Даурен Ергарин.

    Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Образование Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Шымкент Борьба с коррупцией
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