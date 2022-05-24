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    Специалист департамента госдоходов по ЗКО подозревается в получении взятки в 40 млн тенге

    24 Мая 2022, 17:17

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой изобличен главный специалист департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от директора ТОО «Ж» взятки в особо крупном размере в сумме 40 млн тенге за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО.

    В отношении подозреваемого избрана мера пресечение «содержание под стражей». В интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Коррупция Регионы Общество
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