Специальный тарифный план для учителей и учеников появится в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для учителей и учеников внедрят специальный тарифный план сотовой связи в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сотовыми операторами рассмотрен вопрос внедрения специального тарифного плана для учителей и учеников. Этот тарифный план будет предусматривать бесплатные звонки между учителями и учениками, а также доступность образовательных ресурсов, определенных Министерством образования и науки», - сказал Аскар Жумагалиев на заседании Правительства.

По его словам, это поможет в дистанционном обучении школьников, а также предоставлении электронных услуг в отдаленных населенных пунктах.