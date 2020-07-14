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    Специальный тарифный план для учителей и учеников появится в РК

    14 Июля 2020, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для учителей и учеников внедрят специальный тарифный план сотовой связи в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сотовыми операторами рассмотрен вопрос внедрения специального тарифного плана для учителей и учеников. Этот тарифный план будет предусматривать бесплатные звонки между учителями и учениками, а также доступность образовательных ресурсов, определенных Министерством образования и науки», - сказал Аскар Жумагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, это поможет в дистанционном обучении школьников, а также предоставлении электронных услуг в отдаленных населенных пунктах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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