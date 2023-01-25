«Специальный репортаж»: остросоциальный проект в эфире телеканала Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На телеканале Jibek Joly стартовал проект – «Специальный репортаж» о самых остросоциальных проблемах общества. Первый выпуск спецрепортажа посвящен закредитованности населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор репортажа побеседовал с закредитованными казахстанцами, для которых главная проблема – своевременно погасить платеж. Как известно, банки и микрофинансовые организации идут на различные уловки, чтобы сделать кредиты максимально «выгодными» для казахстанцев. Эксперты раскрыли наиболее распространенные схемы, используемые финансовыми институтами.

«Банки часто не пишут процент по кредиту, а пишут общую переплату. Это уловка. Большое количество людей не понимают этого. У вас есть кредит на 12 месяцев. Вы взяли в кредит 1 млн тенге. 31 декабря вы вернули 1 млн 260 тысяч тенге. Общая переплата составила 260 тысяч тенге. Большинство считают, что процент по этому кредиту 26 %. Но на самом деле процент по этому кредиту – 46 %, потому что каждый месяц вы возвращаете часть суммы и не пользуетесь ей больше», - пояснил независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.





Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что микрофинансовые организации не всегда вели себя красиво.

«Я против реклам, когда они называют месячный процент, когда говорят всего 3 % в месяц и ты понимаешь, что 3 % в месяц – это 38 % годовых как минимум. На мой взгляд, регулятор проспал этот сектор», - считает Андрей Чеботарев.

Эксперты отмечают также тенденцию омоложения поколения заемщиков.

«Ко мне обращаются молодые люди 2003, 2002 года рождения. По сути это студенты, у которых нет постоянного заработка, но каким-то образом они оформили на себя не один онлайн-кредит. Они естественно не справляются с погашением и уже вышли в статус проблемного заемщика», - пояснил Нуржан Биякаев.

На проблему закредитованности населения не раз обращал внимание Президент Касым-Жомарт Токаев. Уменьшить число должников поможет новый закон о банкротстве, подписанный Главой государства.

По словам эксперта, это некая финансовая дисциплина для закредитованных казахстанцев.

«Вы для себя принимаете очень важное решение: быть банкротом или нет. Вы только будете надеяться на свои силы. У вас не будет кредитов и долгов, но на свой доход вы должны будете уметь прожить и содержать свою семью. С одной стороны, это некое поучение финграмотности в виде финансовой дисциплины», - считает Нуржан Биякаев.

«Специальный репортаж» подготовлен командой профессиональных репортеров. Это классический, традиционный телевизионный формат, охватывающий самый широкий круг тем: от экстренных, остросоциальных – до познавательных. В программе представлены интервью с героями различных историй, экспертами и представителями государства. Авторы проекта поделятся собственным анализом и взглядом на происходящее. Специальный репортаж – это исчерпывающая и достоверная информация для телезрителя по самым актуальным темам.

«Специальный репортаж» будет выходить каждый понедельник в 12:00 часов на телеканале Jibek Joly.





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