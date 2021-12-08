+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан с рабочим визитом посетил Берлин

8 Декабря 2021 17:28
Поделиться:
Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан с рабочим визитом посетил Берлин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6-7 декабря специальный представитель Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыхан посетил Берлин с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северо-Казахстанской области
Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38% Казахстанская Министерская сессия прошла в США на 23-м Всемирном нефтяном Конгрессе Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму вновь избранному Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу

В рамках визита специальный представитель провел переговоры с официальными лицами администрации Федерального Президента, министерства иностранных дел и депутатами Бундестага.

В ходе состоявшихся бесед стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, «сверили часы» по актуальным международным проблемам. Достигнута договоренность по дальнейшей активизации взаимодействия между Нур-Султаном и Берлином по широкому спектру экономических отношений, в том числе по вопросам низкоуглеродного развития и изменения климата.

Специальный представитель Главы государства также принял участие в круглом столе с депутатами Бундестага. В своем выступлении Ержан Казыхан проинформировал немецких парламентариев о достижениях нашей страны за 30 лет независимости и подробно рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Казахстан реализует комплексные институциональные реформы, которые нацелены на усиление демократии, обеспечение верховенства закона и совершенствование системы государственного управления», – отметил Ержан Казыхан.

В свою очередь председатель парламентской группы дружбы «Германия – Центральная Азия» Манфред Грунд выразил удовлетворение поступательным развитием казахстанско-германского сотрудничества и высказал готовность новоизбранных немецких депутатов и далее прилагать усилия для расширения двусторонних связей.

В рамках визита Ержан Казыхан выступил на 33-м заседании Берлинского Евразийского Клуба на тему «30-летие Независимости Казахстана – достижения, цели и вызовы». В мероприятии приняли участие представители правительственных и деловых кругов Казахстана и Германии, отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, руководители ведущих германских компаний.

Заседание БЕК было посвящено усилиям двух стран по снижению негативного влияния пандемии коронавируса на развитие экономики и поддержке бизнеса, а также выработке новых направлений торгово-экономического взаимодействия.

Участники мероприятия были подробно проинформированы о проводимой в Казахстане государственной политике по привлечению иностранных инвестиций и поддержке казахстанского экспорта, направленной на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры, обеспечение открытого диалога и взаимодействия между государством и инвесторами. В свою очередь представители немецкого правительства подчеркнули особую роль Казахстана в качестве главного партнера Германии в Центральной Азии.

На полях мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч Ержана Казыхана с руководителями немецких компаний, в рамках которых обсуждены перспективы развития партнерства и реализации новых инвестиционных проектов в сфере энергетики, использования ВИЭ, цифровизации и автоматизации промышленности.

По итогам визита состоялся торжественный прием по случаю

30-летия Независимости Казахстана, организованный Посольством нашей страны в Германии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Германия   #30 лет Независимости   #Сотрудничество  
Поделиться:
Новости по теме
Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северо-Казахстанской области
Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38%
Казахстанская Министерская сессия прошла в США на 23-м Всемирном нефтяном Конгрессе
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму вновь избранному Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Выставка «Исторический выбор. Эра независимости» открылась в Нур-Султане
Беспрецедентный успех!
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив