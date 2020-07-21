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    Специальный порядок государственных закупок продлевают до 1 октября

    21 Июля 2020, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действие специального порядка государственных закупок продлили до 1 октября этого года. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр в ходе заседания Правительства, Министерством финансов принимаются комплексные меры по развитию местного содержания в регулируемых государственных закупках. Согласно закону о госзакупках, Правительство может устанавливать изъятия из национального режима (запрет на закуп товаров иностранного производства), в том числе для поддержки отечественных товаропроизводителей.

    Ерулан Жамаубаев также рассказал о специальном порядке государственных закупок.

    «Существенная поддержка казахстанскому товаропроизводителю оказана через спецпорядок. Так, с введением спецпорядка госзакупки товаров на первом этапе осуществляются упрощенно и только среди отечественных товаропроизводителей. И лишь в случае отсутствия заявок, закупки таких товаров осуществляются среди остальных поставщиков», - отметил он.

    По данным Минфина, на сегодня через спецпорядок у отечественных товаропроизводителей закуплено товаров на сумму свыше 62 млрд тенге.

    «Специальный порядок позволил провести оперативные закупки в рамках борьбы с коронавирусом на 117 млрд тенге. Также, в рамках Спецпорядка приняты антикризисные меры, оперативно закуплены работы по дорожной карте занятости, а также сезонные работы на 955 млрд тенге. Учитывая эффективность Специального порядка, его действие продлено до 1 октября 2020 года», - проинформировал Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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