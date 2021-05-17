Специальный call-центр будет работать во время национальной переписи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр «1446». Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Номер «1446» будет единый на всей территории страны для мобильных и стационарных телефонов. Также будет действовать номер 8 8000 800 878. Звонки в call-центр будут бесплатными.

При обращении респондента в Call-центр по номеру 1446, в автоматическом режиме по определенным вопросам будет производиться распределение на соответствующие номера телефонов по регионам и Центрального аппарата Бюро.

Кроме этого, респонденты смогут обратиться с запросом или за консультациями на Интернет-ресурс Бюро http://stat.gov.kz, на блог руководителя бюро, а также посредством социальных сетей (YouTube, Facebook, Instagram, Telegram).

Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом. Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».



