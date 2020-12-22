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    Специальные термобоксы закупят казахстанские поликлиники для хранения новой вакцины «Гам-Ковид-Вак»

    22 Декабря 2020, 18:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Об особенностях новой вакцины против коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») рассказали в комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК. На данный момент решает вопрос хранения и логистики вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Векторную вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Карагандинский фармацевтический комплекс является площадкой по выпуску данной вакцины. На сегодняшний день решается вопрос логистики, так как главная особенность «Спутник V» - ампулы надо хранить при температуре не выше 20 градусов.

    «Особенность технологии производства состоит в том, что нам необходимо проводить шоковую замарозку продукта. Есть определенный график температуры и времени. Сначала идет охлаждение флакона с субстанцией до 0 градуса. А потом резкая шоковая замарозка при температуре -35 вентиляторами, чтобы она в течении одного часа замарозилась. Далее мы их упаковываем в коробки, и убираем в холодильные камеры», - пояснил генеральный директор ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» Сергей Барон.

    Для этих целей предприятию пришлось докупать специальные промышленные холодильники.

    Дальнейшую доставку вакцины в медицинские учреждения на сегодняшний день решают в Министерстве здравоохранения РК.

    «Когда Главы государств договорились о выпуске данной вакцины в РК, была создана рабочая группа, во главе с первым заместителем министра здравоохранения. Мы на данный момент все эти вопросы все еще отрабатываем. В рекордно короткие сроки была налажена наработка опытной серии. А сейчас отрабатываются вопросы хранения и логистики, учитывая, что вакцину нужно хранить при низкой температуре. Нужно отметить, что у нас есть единый дистрибьютер, в хабах которых есть холодильные устройства. А вопрос доставки далее до прививочных кабинетов решается управлениями здарвоохранения областей и городов. Рассматривается возможность приобретения термобоксов для хранения вакцин», - пояснил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

    Напомним, ранее заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков рассказал о том, каким категориям лиц одним из первых на добровольной основе будут делать вакцину «Спутник V».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Минздрав РК Промышленность Здравоохранение Россия Регионы Казахстана
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